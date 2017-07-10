Публицистический шедевр, сочинение о несуществующих предках: Армен Ашотян о выступлении Мамедъярова

Вице-президент правящей Республиканской партии Армении, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян прокомментировал выступление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, которое было сделано по случаю дня дипломатического сотрудника страны.

Как сообщает Арменпресс, В ироническом комментарии Ашотян написал в соцсети Facebook, что он читал речь Мамедъярова с «нескрываемым удовольствием».

По словам Ашотяна, «этот публицистический шедевр является прямым продолжением доблестной историографии Азербайджана: в нем раскрывается международному сообществу священная роль, которую азербайджанцы сыграли в истории человечества».

«Конечно, министр был скромным, - насмешливо написал Ашотян. - Чтобы никто не сомневался в том, что азербайджанская дипломатия имеет тысячелетнюю историю, он должен был подчеркнуть, что именно сами дипломаты Баку убедили Бога предоставить Адаму и Еве необходимую потребительскую корзину продуктов».

«Нынешние проблемы азербайджанской дипломатии кажутся пустяками по сравнению с такими впечатляющими историческими достижениями. Но если вы сидите слишком долго на пляже Каспийского моря и рассказываете истории о несуществующих предках, то можно заметить, что кто-то незаметно сидел рядом с вами», - отметил Ашотян.