Известная в России певица, продюсер Изабель хочет открыть спецшколу в Ванадзоре

Родившаяся в России, получившая образование в Англии молодая армянка певица, продюсер, филантроп Изабель Урумянц, известная широкой публике под сценическим именем Изабель, хочет открыть спецшколу для детей с ограниченными возможностями в Ванадзоре. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» она рассказала об этом и о многом другом.

-Изабель, что вас привело в Армению?

-Моя душа, сердце, кровь. Впервые я приехала на родину в школьные годы. С детства я интересовалась Арменией. Продила родителей познакомить меня с исторической родиной. В 14 лет я получила эту возможность.

Отец организовал для меня автомобильную экскурсию по Армении. Он нанянл гида, который многое рассказал мне об истории страны. Остановились мы в селе Лернапат в Ванадзоре, где родился мой отец.

Это неописуемо красивое место, оно так высоко в горах, что мимо тебя пролетают орлы. Село Лернапат воодушевило меня на создание песни «Армения».

-Среди ваших родных – много врачей, ваш отец – известный бизнесмен. Что вас привело в шоу-бизнес?

-Здесь я оказалась случайно. В возрасте 15 лет я решила организовать благотворительный концерт.

Я не эгоистична: сначала я думаю о семье, дрзьях, потом только о себе. Я поняла, что есть люди, которые действительно нуждаются в помощи. Я решила помогать им в меру своих сил и возможностей.

До сих пор принимала участие в более чем 14 блготворительных акциях. Первая из них – помощь семье Закарян: отец – участник войны, забболел туберкулезом и заразил двоих детей. Мы организовали концерт, смогли собрать для семьи 220 000 рублей.

-Какие человеческие качества вы цените?

-Искренность. Лучше, если человек честно скажет, что хочет уйти, чем попытается дать какие-то глупые объяснения.

-Каки у вас планы в Армении»

-Хочу открыть спецшколу для детей с ограниченными возможностями – с синдромом Дауна, в Ванадзоре. У меня есть родственник по имени Тигран, которому 8 лет, у него есть эта проблема. Для этого «солнечного» ребенка трудно жить в обычном окружении. Хочу создать соответствующие условия для таких детей, открыть школу, где с ними будут работать специалисты, которые научат их петь, танцевать, плавать, жить полноценной жизнью. У меня есть хорошие друзья в этой области, которые помогут мне.

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Интервью – Анжелы Амбарцумян