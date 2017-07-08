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Российский сенатор не видит альтернативы переговорному урегулированию конфликта НГ


Альтернативы  переговорному  урегулированию конфликта НГ не  существует.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на «Парламентскую газету», так заявил первый вице-председатель Комитета по обороне и безопасности СФ России Франц Клинцевич, комментируя  ситуацию в  зоне  конфликта.

По мнению Клинцевича, сторонам необходимо проявить сдержанность и верность политическому  и дипломатическому  процессу  урегулирования.

«Обмен ударами вообще  ни к  чему  не  приведет, он только усугубит ситуацию. Первоочередная задача – в  кратчайшие  сроки достичь перемирия», - сказал сенатор.

Клинцевич не  исключил перспективы  активизации деятельности МГ ОБСЕ.

 



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