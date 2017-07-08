Российский сенатор не видит альтернативы переговорному урегулированию конфликта НГ

Альтернативы переговорному урегулированию конфликта НГ не существует.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Парламентскую газету», так заявил первый вице-председатель Комитета по обороне и безопасности СФ России Франц Клинцевич, комментируя ситуацию в зоне конфликта.

По мнению Клинцевича, сторонам необходимо проявить сдержанность и верность политическому и дипломатическому процессу урегулирования.

«Обмен ударами вообще ни к чему не приведет, он только усугубит ситуацию. Первоочередная задача – в кратчайшие сроки достичь перемирия», - сказал сенатор.

Клинцевич не исключил перспективы активизации деятельности МГ ОБСЕ.