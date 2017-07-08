Конгрессмены США хотят добиться запрета на поставку Турции истребителей

Ряд конгрессменов США предложил внести поправки в представленный к обсуждению на следующей неделе закон об обороне 2018г. и заблокировать продажу Турции американского вооружения (от пистолетов до истребителей), что связано инцидентом в Вашингтоне 16 мая, когда охранники президента Турции избили мирно протестующих граждан.

Как передает Арменпресс со ссылкой на DefenseNews, с таким предложением выступил член комитета по внешним отношениям Палаты представителей и комитета Конгресса по армянским вопросам Дэвид Цицилин, который предлагает заблокировать поставки истребителей F-35. В этом вопросе он находит поддержку многих коллег.

Ранее конгрессмены Дэйв Тротт, Френк Паллоун, Адам Шиф, Эллиот Энгел и др. призвали Госдеп отказаться от сделки, по которой планировалась продажа 1600 пистолетов на сумму 1,2 миллиона долларов департаменту безопасности президента Турции. Инициативу поддержали также сенаторы из Мэриленда и Нью-Гемпшира Бен Кардин и Жанна Шаир.

Полиция Вашингтона сообщила о 18 обвиняемых в нападении на мирных демонстрантов 16 мая рядом с резиденцией посла Турции в Вашингтоне. В их числе 9 сотрудников безопасности и 3 турецких полицейских.

Демонстранты подверглись нападению группы турецких националистов. Пострадавшие были госпитализированы.

Стало известно, то нападение было организовано службой охраны Эрдогана. В опубликованном позднее видеоматериале видно, как Эрдоган лично дает указание на нападение.

Демонстрация была организована Комитетом Ай Дата США и рядом курдских, ассирийских и греческих организаций.

Происшедшее осудили Госдеп США, госсекретарь Тиллерсон, сэр Вашингтона и ряд конгрессменов, посчитав недопустимым такую расправу в центре Вашингтона.