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Конгрессмены США хотят добиться запрета на поставку Турции истребителей


Ряд конгрессменов  США предложил внести поправки в представленный  к  обсуждению на следующей  неделе закон об обороне 2018г. и заблокировать продажу Турции американского вооружения (от пистолетов до истребителей), что связано инцидентом в Вашингтоне 16 мая, когда охранники президента Турции избили мирно протестующих граждан.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на DefenseNews, с таким предложением выступил член комитета  по внешним отношениям Палаты представителей и комитета  Конгресса  по армянским вопросам Дэвид Цицилин, который предлагает заблокировать поставки истребителей F-35. В  этом вопросе  он находит поддержку многих коллег.

Ранее конгрессмены  Дэйв Тротт, Френк  Паллоун, Адам Шиф, Эллиот Энгел и др. призвали Госдеп отказаться от сделки, по которой планировалась продажа 1600 пистолетов на сумму 1,2 миллиона долларов департаменту безопасности президента Турции. Инициативу  поддержали также сенаторы  из Мэриленда и Нью-Гемпшира Бен Кардин и Жанна  Шаир.  

Полиция Вашингтона сообщила  о 18 обвиняемых в нападении на  мирных демонстрантов 16 мая рядом с резиденцией посла Турции в Вашингтоне. В их числе 9 сотрудников безопасности и 3 турецких полицейских.

    Демонстранты  подверглись нападению группы турецких националистов. Пострадавшие  были госпитализированы.

Стало известно, то нападение  было организовано службой  охраны  Эрдогана. В  опубликованном позднее видеоматериале  видно, как Эрдоган лично дает указание  на  нападение.

Демонстрация  была  организована  Комитетом Ай Дата США и рядом курдских, ассирийских и греческих организаций.

Происшедшее осудили Госдеп США, госсекретарь Тиллерсон, сэр Вашингтона и ряд конгрессменов, посчитав недопустимым такую расправу в  центре  Вашингтона.



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