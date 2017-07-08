В Алеппо состоялся первый после войны театральный спектакль, который посмотрели сотни зрителей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, зрители даже «поучаствовали» в постановке - электричество отключалось, и публика подсвечивала сцену огнями зажигалок.

Директор департамента культуры провинции Алеппо Джаабер аль-Саджур отметил: спектакль доказал, что город вернулся к мирной жизни и нет причин бояться.