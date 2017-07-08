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В Алеппо состоялся первый после войны театральный спектакль


В  Алеппо состоялся первый  после  войны театральный  спектакль, который  посмотрели сотни зрителей.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, зрители даже  «поучаствовали» в  постановке - электричество отключалось, и публика подсвечивала сцену огнями зажигалок.

Директор департамента культуры провинции Алеппо Джаабер аль-Саджур отметил: спектакль доказал, что город вернулся к  мирной  жизни и нет причин бояться.



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