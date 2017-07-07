В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения получили трое военнослужащих Армии обороны Арцаха

С утра 7 июля противник нарушает режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, используя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС осколочные ранения различной степени получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Гаспарян (1969 г.), Амбарцум Арутюнян (1997 г.) и Ваге Бадалян (1998 г.).

Для подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны осуществляют соответствующие действия. Всю ответственность за дестабилизацию ситуации на передовой несет военно-политическое руководство Азербайджана.