7-го июля Азербайджан нарушил режим прекращения огня, стреляя в направлении Арцаха из пушек типа Д-44

7-го июля Азербайджан нарушил режим прекращения огня, стреляя в направлении юга Арцаха разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе, из пушек типа Д-44 и станковых автоматических гранатометов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано:

«Официальная азербайджанская пропаганда продолжает оставаться верной своей политике, основанной на лжи и фальсификации. Очередное проявление этого произошло 6-го июля, когда МО Азербайджана МИД и прокуратура Азербайджана организовали визит военных атташе и иностранных СМИ, аккредитованных в Азербайджане, в село Алханлу, где им якобы представили «доказательства» отсутствия там военного штаба и огневых точек.

Считаем необходимым напомнить, что стратегия Азербайджана по введению в заблуждение иностранных военных атташе не является новинкой.

еще в 2016 году, после апрельских военных действий, был организован визит военных атташе в село Джоджук Марджанлу, где им представили «славные» подвиги азербайджанской армии, благодаря которым было «освобождено» указанное село.

Тогда как село Джоджук Марджанлу находится под контролем азербайджанских ВС с января 1994 года по сей день.

Считаем важным еще раз напомнить, что АО Арцаха никогда не целится по населенным пунктам и гражданским объектам. Однако, когда противник использует свое население вместо живого щита, устанавливая в населенных пунктах огневые точки, откуда стреляет по армянским позициям,

то такие огневые точки будут нейтрализованы – как и всегда. Оставаясь верными нашей стратегии – говорить языком фактов, мы представляем видеоматериал, в котором явно видна пушка рядом с селом Алханлу. Делать выводы предоставляем здоровой логике мыслящих людей.

Добавим также, что, начиная с

09:00 7-го июля Азербайджан нарушил режим прекращения огня, стреляя в направлении юга Арцаха разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе, из пушек типа Д-44 и станковых автоматических гранатометов. Подразделения АО Арцаха продолжают уверенно контролировать ситуацию».