Президент Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Президент Армении Серж Саргсян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера, который скоро переходит на другую службу,

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян поблагодарил Герберта Зальбера за его усилия на своем посту, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Собеседники коснулись отношений и перспектив дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС. Президент Армении и спецпредставитель ЕС высоко оценили уровень отношений Армения-ЕС. Серж Саргсян выразил благодарность ЕС за оказание поддержки сирийским армянам со стороны регионального фонда «Мадад».

Стороны коснулись также процесса мирного урегулирования карабахского конфликта и последних развитий в зоне карабахского конфликта. Серж Саргсян выразил обеспокоенность в связи с тем, что азербайджанская сторона продолжает свою провокационную политику, нагнетая напряженность и не прислушиваясь к призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Герберт Зальбер подчеркнул, что ЕС продолжает считать, что мирному урегулированию проблемы нет альтернативы, и необходимо приложить усилия, чтобы избежать эскалации напряженности и проложить путь к переговорному процессу.