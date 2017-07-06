Тигран Давтян высоко оценивает развитость финансовых рынков Армении

Директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Тигран Давтян довольно высоко оценивает развитость финансовых рынков Армении, в частности, банковской системы, в ряду стран-членов ЕАЭС. По сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами перед круглым столом-диспутом на тему «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты» директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии отметил, что такие достижения обеспечиваются предпринятыми в сфере финансовой политики ЕАЭС действиями. По его словам, в соглашении ЕАЭС указано, что необходимо способствовать свободному передвижению рабочей силы, капитала, товаров, в связи с чем в настоящее время проводятся работы в направлении свободного доступа фондовых брокеров и дилеров на другие рынки.

«Это означает, что армянские брокеры могут работать на других рынках без регистрации со стороны юридических лиц или получения дополнительных лицензий. Сейчас проводятся работы в направлении выпуска ценных бумаг без дополнительной регистрации. В плане роста финансовых рынков Армения находится выше стран-членов ЕАЭС, особенно в банковской системе. Конечно, это обстоятельство необходимо обратить на пользу экономики Армении, но нужно еще многое сделать, чтобы использовать его полностью», - сказал Давтян, добавив, что в течение двух лет был обеспечен доступ одного из армянских банков на российский рынок. Он сообщил, что в настоящее время армянский банк действует на московской бирже. Давтян уточнил, что в рамках соглашения банку была предоставлена возможность работать на Московской фондовой бирже без получения дополнительной лицензии.

Обращаясь к разговорам о единой денежной единице в странах ЕАЭС, он отметил, что еще слишком рано говорить об этом.

«Введение единой валюты означает отказ от денежно-кредитной политики. В комиссии не было таких резких предложений, была идея, которую отвергли страны, объясняя это тем, что еще рано говорить об этом. Предварительный финансовый рынок должен быть готов в 2020 году, может, тогда и подумаем об этом. В настоящее время работы в этом направлении не ведутся», - сказал Давтян.