Государство намерено в 2018 году увеличить доходы в госбюджет на 150.3 миллиарда драмов

По государственной программе краткосрочных расходов РА на 2018-2020 гг. относительно государственного уровня 2017 года, доходы в госбюджет, в условиях 7-процентного роста валового внутреннего продукта, планируется увеличить на около 150.3 миллиарда драм. Как передает «Арменпресс», об этом указано в программе краткосрочных затрат. В текущем году, во втором полугодии, с учетом роста производительности, правительство планирует повысить доходы в госбюджет на 50 миллиардов больше запланированного. Одновременно, по сравнению с уровнем 2018 года, предвидится рост доходов на 8.7 процентов в 2019 году (в условиях планируемого роста ВВП на 9.6 процентов) и относительно уровня 2019 года, в 2020 году рост на 9.0 процентов (в условиях планируемого роста ВВП на 10.0 процентов).

Намечается, что в 2017 году краткосрочные доходы, обусловленные, в основном, ростом вложений в государственном секторе, возрастут что, приведет к росту вложений в частном секторе.

Планируется, что в 2017 году капиталовложения вырастут на 5.6 процентов. При росте капиталовложений в госсекторе на 7.8 процентов, и в условиях роста активности вложений, ожидается рост частных вложений на 5.0 процентов. Ожидается, что краткосрочные вложения ускорятся, составляя в среднем около 10.8 процентов, обусловленные ростом, в основном в госсекторе, в среднем на 25.2 процента.