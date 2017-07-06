В Армении будет созда центр по развитию политики цифровой повестки

Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства Армении обратился к вопросу развития политики цифровой повестки и дал поручения. Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, в пятилетней программе правительства Армении есть определенный ряд мероприятий, с четкими датами исполнения, который связан с созданием цифровой стратегии и плана действий при сотрудничестве государства и частного сектора. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 6-го июля.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил руководителю аппарата правительства Армении в 15-дневный срок представить пакет предложений о создании профессионального звена, которое будет заниматься этими вопросами, его юридическом статусе и пр.

сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.