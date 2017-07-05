Министр ИД РА Налбандян провел телефонные беседы с сопредседателями МГ и Каспшиком

Министр ИД РА Эдвард Налбандян провел телефонные беседы с сопредседателями МГ ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, во время которых говорил об азербайджанской провокации на линии соприкосновения с НКР 4 июля и ее последствиях.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Тигран Балаян.

«В беседе с сопредседателями МГ ОБСЕ и Анджеем Каспшиком Эдвард Налбандян представил последствия провокации Азербайджана», - сказал он.

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.), а в 20:20-20:30- из огневой точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для подавления наступательной активности противника в 20:31-20:40 передовые части АО вынуждены были предпринять ответные действия, в результате чего нанесен ущерб огневой точке в селе Алханлы. По достоверной информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник понес потери. У АО потерь нет.

Азербайджан объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.