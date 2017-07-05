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Министр ИД РА Налбандян провел телефонные беседы с сопредседателями МГ и Каспшиком


Министр ИД РА Эдвард Налбандян провел телефонные беседы с сопредседателями МГ ОБСЕ и личным представителем  действующего председателя  ОБСЕ Анджеем  Каспшиком, во время которых говорил об азербайджанской  провокации на линии соприкосновения  с НКР 4 июля и ее последствиях.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил Тигран Балаян.

«В беседе с сопредседателями МГ ОБСЕ и  Анджеем  Каспшиком Эдвард Налбандян представил последствия провокации Азербайджана», - сказал он.

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из  минометов разного калибра, в частности, в промежуток 11:30-11:35 часов применили 82-миллиметровый  миномет (4 сн.), в 12:45-12:55 – станковый противотанковый  гранатомет (3 сн.), в южном направлении в 13:35 часов 60-миллиметровый миномет (3 сн.), в 19:10 - 60-миллиметровый миномет (2 сн.),     а в 20:20-20:30-  из огневой  точки в селе Алханлы применили реактивные системы залпового огня TR-107 (5 сн.).

Для  подавления  наступательной  активности  противника в 20:31-20:40 передовые  части АО  вынуждены  были предпринять ответные действия, в  результате  чего нанесен ущерб огневой  точке в селе Алханлы. По достоверной  информации, предоставленной соответствующими службами АО, противник  понес потери. У  АО потерь нет.

Азербайджан  объявил о двух жертвах и одном раненом среди гражданского населения.

 



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