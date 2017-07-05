Опубликована карта в доказательство того, что Азербайджан размещает огневые точки в населенных пунктах

Армянский военный сайт Razm.info подготовил карту, где видно, что азербайджанские силы разместили свои опорные пункты близ населенных пунктов, откуда осуществляют провокационные действия в отношении армянских ВС.

Как передает Арменпресс, за провокациями азербайджанцев утром 4 июля последовали выстрелы из огневых точек села Алханлы Физулинского района в направлении командного пункта в/части АО Арцаха. Только после этого армянская сторона открыла ответный огонь по огневой точке в азербайджанском селе.

В связи с происшедшим Минобороны Азербайджана заявило, что есть две жертвы и один раненый среди гражданского населения.

Примечательно, что азербайджанская армия и раньше совершала провокации в том же направлении. Например, во время одной такой провокации армянская сторона нанесла ответный карательный удар по опорному пункту, расположенному в селе Алханлы и в 2015г. видеоматериал об этом был в свое время опубликован, и мы вновь представляем его вниманию читателей.