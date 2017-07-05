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Опубликована карта в доказательство того, что Азербайджан размещает огневые точки в населенных пунктах


Армянский  военный  сайт Razm.info подготовил карту, где видно, что азербайджанские силы разместили свои опорные пункты близ населенных пунктов, откуда  осуществляют провокационные действия в  отношении армянских ВС.

Как передает Арменпресс, за провокациями азербайджанцев утром 4 июля последовали выстрелы из огневых точек села Алханлы Физулинского района в  направлении командного пункта в/части АО Арцаха. Только после  этого армянская сторона открыла ответный огонь по огневой точке в азербайджанском селе.  

В связи с происшедшим Минобороны  Азербайджана  заявило, что есть две жертвы и один раненый среди гражданского населения.

Примечательно, что азербайджанская армия и раньше совершала провокации в  том же направлении. Например, во время одной  такой  провокации армянская сторона нанесла ответный карательный удар по опорному  пункту, расположенному  в  селе Алханлы и в 2015г. видеоматериал об этом был в свое  время  опубликован, и мы  вновь  представляем его вниманию читателей.

 



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