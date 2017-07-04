Противник применил реактивные системы залпового огня TR-107

На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из минометов разного калибра, а в 20:20 на южном направлении применили реактивные системы залпового огня TR-107.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), это первый после апреля прошлого года случай, когда Азербайджан применяет подобное оружие.

Министерство обороны Арцаха привлекает внимание соответствующих международных организаций к этому инциденту и предупреждает азербайджанскую сторону, что ответ будет соразмерным.