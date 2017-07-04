Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

Противник применил реактивные системы залпового огня TR-107


На азербайджано-арцахской границе ВС Азербайджана 4 июля продолжали нарушать режим прекращения, стреляя из  минометов разного калибра, а в 20:20 на южном направлении применили реактивные системы залпового огня TR-107.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), это первый после апреля прошлого года случай, когда Азербайджан применяет подобное оружие.

Министерство обороны Арцаха привлекает внимание соответствующих международных организаций к этому инциденту и предупреждает азербайджанскую сторону, что ответ будет соразмерным.

 

 



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