Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Испании

Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Испании в Республике Армения Игнасио Ибаньеса Рубио (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Саргсян поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехи в деле осуществления дипломатической миссии в нашей стране. Отметив, что несмотря на то, что за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических, армяно-испанские межгосударственные связи начали развиваться, pрезидент подчеркнул, что носители древнейшей культуры и общей христианской системы ценностей армянский и испанский народы имели дружественные отношения с гораздо более ранних времён и всегда испытывали взаимную симпатию. По мнению pрезидента Республики, это обстоятельство обоюдно накладывает обязательства, и необходимо активизировать усилия для развития сотрудничества во всех сферах и укрепления двусторонних отношений.

Посол Рубио выразил благодарность pрезиденту за приём и поздравление, заверил, что сделает всё возможное для углубления отношений Испании с дружественной Арменией, для того, чтобы сделать Армению, с её богатой культурой, историей и инвестиционными возможностями, узнаваемой в Испании, стимулируя контакты между общественностями двух стран, способствуя также утверждению предпринимательских связей и активных контактов в различных отраслях.

На встрече помимо двусторонних армяно-испанских отношений речь шла о сотрудничестве Армения-ЕС. Посол Рубио отметил, что активный член ЕС Испания готова содействовать Армении на пути развития сотрудничества с ЕС.

Собеседники обменялись мнениями также о процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.