В Константинопольском патриархате будет организована инициативная группа для подготовки выборов патриарха

В Константинопольском армянском патриархате 4-го июля состоится особое заседание во главе с патриархальным викарием Гарегином архиепископом Бекчяном, во время которого будет организована инициативная группа, которая будет руководить процессом организации выборов нового патриарха. Как передает «Арменпресс», - об этом заявляет агентство “Акос”.

Количество членов инициативной группы будет определено во время заседания: известно, что в пределах 15-21 человек, двое из которых будут священники.

После формирования инициативной группы, постепенно будут организованы местные выборные группы, которые будут действовать в различных частях Стамбула.

Заседание патриархата состоится в 18:00 по Ереванскому времени.

После приостановления 28 июня полномочий архиепископа Арама Атешяна, полномочия временно исполняющим обязанности архиепископа были возложены на архиепископа Бекчяна.