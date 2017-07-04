Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

В Константинопольском патриархате будет организована инициативная группа для подготовки выборов патриарха


В Константинопольском армянском патриархате 4-го июля состоится особое заседание во главе с патриархальным викарием Гарегином архиепископом Бекчяном, во время которого будет организована инициативная группа, которая будет руководить процессом организации выборов нового патриарха. Как передает «Арменпресс», - об этом заявляет агентство  “Акос”.

Количество членов инициативной группы будет определено во время заседания: известно, что в пределах 15-21 человек, двое из которых будут священники.

После формирования инициативной группы, постепенно будут организованы местные выборные группы, которые будут действовать в различных частях Стамбула.

Заседание патриархата состоится в 18:00 по Ереванскому времени.

После приостановления 28 июня полномочий архиепископа Арама Атешяна, полномочия временно исполняющим обязанности архиепископа были возложены на архиепископа Бекчяна.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации