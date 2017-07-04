Прокурдская Демократическая партия народов Турции приняла участие в «шествии справедливости», организованном лидером турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемалем Кылычдароглу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

На 19-й день к «шествию справедливости», организованному лидером турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемалем Кылычдароглу, присоединились представители прокурдской Демократической партии народов Турции – сопредседатель партии Серпил Кемалбай, депутаты Джелал Доган, Эрол Доган, Митхат Санджар, политический деятель Ахмет Тюрк и пр.

Политический деятель Ахмет Тюрк, признавший Геноцид армян, сделал следующее заявление: «Пока не обеспечена справедливость для курдов – как наиболее гонимой части общества, наши поиски справедливости не будут полноценными. Мы пришли, чтобы поддержать «шествие справедливости»».

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу заявил, что с 15-го июня они начинают шествие протеста от Анкары до Стамбула, где находится тюрьма Малтепе (расстояние между Анкарой и Стамбулом – 352 км, по трассе – 458 км), оно продлится 28 дней. По пути участники будут ночевать в палатках.

В ответ губернская управа Анкары сообщила, что шествие может быть проведено с ограниченным числом участников – исходя из соображений безопасности.

Перед шествием лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу выступил с заявлением, в котором сказал, что они желают жить в мире. «Мы не хотим, чтобы в тюрьмах томились журналисты и учителя. Мы не хотим жить в стране, где нет справедливости. Это причинает нам боль, и надо все это прекратить. Если за это надо будет заплатить, то пусть пострадаю я. Сейчас я шагаю, и это не закончится. Нож уже дошел до кости. Мы говорим – довольно! Мы хотим в стране демократии и свободы. Наше шествие продолжится до тех пор, пока этого не будет»,- сказал он.

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской партии кемалистов Кемал Кылычдароглу заявил, что их акция не признает партийности. «Пусть мир узнает – мы против диктаторского режима в нашей стране»,- сказал он. В руках у участников шествия плакаты с надписью «Справедливость».

Уголовное дело против Эниса Бербероглу было возбуждено по обвинению его в «разглашении государственной тайны и распространении сведений с целью шпионажа», «сознательной помощи гюленовцам». Сказано, что он передавал сведения о грузовиках главреду газеты «Джумхурриет» Джану Дюндару. 14-го июня его приговорили к лишению свободы сроком на 25 лет и арестовали прямо в зале суда. Колумнист издания Cumhurriyet Джан Дюндар и анкарский корреспондент той же газеты Эрдем Гюль были арестованы еще в ноябре 2015 года за публикацию скандальной статьи о поставках боевикам ИГИЛ оружия со стороны СНБ Турции.

Дюндар был прговорен к 5 годам 10 месяцам тюремного заключения, Гюль – к 5 годам тюремного заключения. За несколько часов до оглашения приговора на Дюндара было совершено покушение.

Журналисты опротестовали этот приговор, и КС Турции решил, что при судебном преследовании журналистов были нарушены конституционные нормы свободы прессы и информации. Журналисты были освобождены.

Сейчас Дюндар, расследование в отношении которого продолжается, с июня 2016 года проживает в Германии – исходя из соображений личной безопасности.