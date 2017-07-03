Юные армянские дзюдоисты неудачно выступили на чемпионате Европы

В литовском Каунасе с 30 июня по 2 июля состоялся юношеский чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, армянские дзюдоисты неудачно выступили на первенстве континента. Лишь Юрий Исраелян в весовой категории 50 кг занял 5-е место, а остальные спортсмены выбыли на более ранних этапах.

На чемпионате Европы Армению представили 8 ребят и одна девушка.