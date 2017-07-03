В этом году Азербайджан потерял 38 военнослужащих

По данным, сообщенным Каспийским военным институтом, в первую половину 2017-го года Азербайджан потерял 38 военнослужащих из сфер обороны и безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

16 военнослужащих погибли во время военных действий, 22 – в мирных условиях.

По данным, сообщенным Каспийским военным институтом, 16 военнослужащих погибли во время военных действий на линии соприкосновения, 3 военнослужащих погибли по болезни, 4 – совершили суицид, 2 военнослужащих погибли от несчастного случая, 7 военнослужащих погибли при неизвестных обстоятельствах, 3 были убиты сослуживцами.

МО Азербайджана официальной статистики по смертям в армии не приводит.