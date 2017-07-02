«Ереванское  лето-2017»: первый  фестиваль «Ереванский  рок» на площади Свободы

В рамах трехмесячной программы «Ереванское лето-2017»столичная мэрия продолжает преподносить приятные сюрпризы, в том числе и поклонникам рока. В этом году впервые проводится фестиваль «Ереванский рок», в котором приняли участие рок-группы «Эмпирей», «Немра», «Розен тал» и «Адана».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на концерте присутствовал вице-мэр Арам Сукиасян, отметивший важность подобных фестивалей в культурной жизни столицы.

«Я сам поклонник рока. Считаю, что рок в Армении достаточно развит и имеет большие перспективы. Радует появление новых групп, которые быстро завоевывают популярность, обеспечивая лучшие традиции нашего рока. В программах по активизации культурной жизни Еревана мы всегда включаем подобные мероприятия по разным музыкальным жанрам. Уверен, это во многом способствует их дальнейшему развитию», - отметил Арам Сукиасян.

Жители и гости столицы заверили, что фестиваль «Ереванский рок» стал действительно незабываемым и уж точно останется в их памяти.