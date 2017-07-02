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«Ереванское  лето-2017»: первый  фестиваль «Ереванский  рок» на площади Свободы


В рамах трехмесячной  программы «Ереванское  лето-2017»столичная мэрия  продолжает преподносить приятные сюрпризы, в том числе  и поклонникам рока. В  этом году  впервые  проводится фестиваль «Ереванский  рок», в  котором приняли участие рок-группы «Эмпирей», «Немра», «Розен тал» и «Адана».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на концерте  присутствовал вице-мэр Арам Сукиасян, отметивший  важность подобных фестивалей в культурной  жизни столицы. 

«Я сам поклонник рока. Считаю, что рок  в Армении достаточно развит и имеет большие  перспективы. Радует появление новых групп, которые быстро завоевывают популярность, обеспечивая лучшие  традиции нашего рока. В  программах по активизации культурной  жизни Еревана мы  всегда включаем подобные мероприятия по разным музыкальным жанрам. Уверен, это во многом способствует их дальнейшему  развитию», - отметил Арам Сукиасян.

Жители и гости столицы заверили, что  фестиваль «Ереванский  рок» стал действительно незабываемым и уж точно останется в  их памяти. 



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