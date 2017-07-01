Комитет Ай Дата Америки представил приоритеты Армении в Белом доме, Госдепе и Конгрессе США

Руководители Комитета Ай Дата Америки в ходе консультаций в Белом доме, Госдепе и Конгрессе США в течение недели, обсуждали приоритеты и широкие возможности сотрудничества между США и Арменией, вопросы расширения иностранной помощи, контролирования азербайджанской агрессии, а также признания Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, делегацию возглавлял председатель Комитета Раффи Гамбарян.

Комитет уделил особое внимание проекту закона об иностранной помощи в 2018 финансовом году, расширению помощи Арцаху в области медицины и разминирования, сохранению экономической помощи Армении – в том числе и как зоны безопасности для беженцев с Ближнего Востока и др. Обсуждались также вопросы, касающиеся устранения двойного налогообложения, а также организации грузоперевозок и коммерческих рейсов между Лос-Анджелесом и Ереваном.

Рассматривались также вопросы о необходимости основательного пересмотра отношений между США и Турцией и случай нападения охранников Реджепа Тайипа Эрдогана на мирных демонстрантов, учитывая политику отрицания Геноцида армян со стороны Турции продолжающейся оккупации Кипра.