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Комитет Ай Дата Америки представил приоритеты Армении в Белом доме, Госдепе и Конгрессе США


Руководители Комитета Ай Дата  Америки в ходе  консультаций в  Белом доме, Госдепе и Конгрессе  США в  течение  недели,  обсуждали приоритеты и широкие  возможности сотрудничества между  США и Арменией, вопросы  расширения иностранной  помощи, контролирования  азербайджанской  агрессии, а  также признания  Геноцида армян.

Как  передает Арменпресс, делегацию возглавлял председатель Комитета Раффи Гамбарян. 

Комитет уделил особое  внимание проекту закона об иностранной  помощи в 2018 финансовом году, расширению помощи Арцаху в области медицины  и разминирования, сохранению экономической  помощи Армении – в том числе  и как  зоны безопасности для  беженцев с Ближнего Востока и др. Обсуждались также вопросы, касающиеся устранения  двойного налогообложения, а  также организации грузоперевозок и коммерческих рейсов между  Лос-Анджелесом и Ереваном.

Рассматривались также вопросы о необходимости основательного пересмотра отношений  между  США  и Турцией и случай  нападения  охранников  Реджепа Тайипа Эрдогана на мирных демонстрантов, учитывая политику отрицания  Геноцида армян со стороны  Турции продолжающейся оккупации Кипра.

 



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