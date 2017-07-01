Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

ООН на $7.3 млрд сократила бюджет миротворческих миссий


Генассамблея ООН подтвердила  решение  о сокращении бюджета миротворческих миссий на $7.3 млрд. как  передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

Сэкономленные средства будут потрачены на 14 миротворческих действий. Сокращения больше  всего отразятся на миротворцах в Гаити, Конго и Западном Судане.

Ранее США  также сообщили о сокращении бюджета  миротворческих организаций на 500 тысяч долларов.

 



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