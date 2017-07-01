ООН на $7.3 млрд сократила бюджет миротворческих миссий

Генассамблея ООН подтвердила решение о сокращении бюджета миротворческих миссий на $7.3 млрд. как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

Сэкономленные средства будут потрачены на 14 миротворческих действий. Сокращения больше всего отразятся на миротворцах в Гаити, Конго и Западном Судане.

Ранее США также сообщили о сокращении бюджета миротворческих организаций на 500 тысяч долларов.