Президент Армении принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

Президент Армении Серж Саргсян 29 июня принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргия Гахарию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал гостя, отметив важность его визита в Армению и проведенного в Ереване бизнес-форума, который, по словам президента, придаст новый импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

Собеседники согласились в том, что сложившееся за 25 лет независимости взаимодействие на высоком уровне в политической, гуманитарной и экономической сферах, а также дружественные отношения двух народов служат прочной основой для дальнейшего развития и укрепления межгосударственных связей.

Президент Армении и министр экономики и устойчивого развития Грузии обсудили возможности развития двусторонних торгово-экономических отношений и реализации ряда взаимовыгодных совместных предприятий. Обоюдно была подчеркнута важность взаимной поддержки при выходе на рынки третьих стран, осуществление совместных программ в сфере экспорта.

Собеседники согласились в том, что Армения и Грузия, участвующие в разных интеграционных процессах (Армения является членом ЕАЭС, а Грузия подписала ассоциированное соглашение с ЕС), имеют большой потенциал для развития партнерства также в рамках упомянутых интеграционных процессов.