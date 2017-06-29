Министру экономического развития и инвестиций Армении были представлены дорожно- строительные работы на КПП «Верхний Ларс»

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 29 июня в ходе встречи в Ереване с министром экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргием Гахарией обсудил дорожно-строительные работы на КПП «Верхний Ларс». Как сообщает Арменпресс, Караян отметил, что грузинский коллега представил дорожно-строительные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время.

«В частности, он сообщил, что начаты работы по открытию тоннеля под Ларсом, что позволит избавить наших водителей от зависимости от погодных условий», - сказал министр.