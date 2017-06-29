Путин в четверг примет экс-госсекретаря США Киссинджера

Президент России Владимир Путин проведет 29 июня краткую встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. "Киссинджер находится в Москве по случаю его участия в "Примаковских чтениях", которые сегодня стартовали, - заявил журналистам пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - И возможность его нахождения здесь используется для краткого общения (Путина и Киссинджера)",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Песков напомнил, что также 29 июня российский лидер примет главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.





