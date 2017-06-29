Борцы вольного стиля – на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы
Сборная Армении по вольной борьбе завершила выступления на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.
Как передает «Арменпресс», борцы вольного стиля оказались на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы. Супертяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян (55 кг), завоевал бронзовую медаль.Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.
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