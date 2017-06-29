Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Борцы вольного стиля – на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы


Сборная Армении по вольной борьбе завершила выступления  на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.

Как передает «Арменпресс», борцы вольного стиля оказались на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы. Супертяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян (55 кг), завоевал бронзовую медаль.

Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации