Борцы вольного стиля – на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы

Сборная Армении по вольной борьбе завершила выступления на молодежном первенстве Европы, которое проходит в Дортмунде.

Как передает «Арменпресс», борцы вольного стиля оказались на 6-м месте в командном зачете на молодежном первенстве Европы. Супертяжеловес Ованес Магакян завоевал серебряную медаль. Арсен Арутюнян (55 кг), завоевал бронзовую медаль.

Ранее бронзовую медаль завоевал Карен Зурабян.