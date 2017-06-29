В 291 инклюзивной школе Армении обучаются 7000 детей

Несмотря на определенные проблемы, оценки инклюзивного обучения, в основном, положительные. Число инклюзивных школ в Армении растет: по положению на 1-е марта 2017-го года, по сравнению с предыдущим годом, их стало на 81 больше. В Сюнике перешли на систему инклюзивного обучения полностью. В 2017-м году планируется перевести на систему инклюзивного обучения полностью Тавуш и Лори.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления программ развития и мониторинга МОН Армении Роберт Степанян.

«В процентном соотношении инклюзивные школы распределены равномерно; больше всего их в Ереване - 67, меньше всего – в Арагацотне – 5. Нет такой области, где бы не было инклюзивных школ. В Сюнике перешли на систему инклюзивного обучения полностью. В 2017-м году планируется перевести на систему инклюзивного обучения полностью Тавуш и Лори»,- сказал начальник управления программ развития и мониторинга МОН Армении Роберт Степанян.

По его словам, несмотря на определенные проблемы, оценки инклюзивного обучения, в основном, положительные.

Одна из проблем – отсутствие квалифицированных в этом аспекте кадрров, однако в этом направлении ведется работа. Специалисты, в основном, кадры из спецшкол, которые после переподготовки начинают работать в инклюзивных школах.

,- сказал начальник управления программ развития и мониторинга МОН Армении Роберт Степанян.