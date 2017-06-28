Президент России внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Арменией об Объединенной группировке войск (сил)

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение между Россией и Арменией об Объединенной группировке войск (сил). Как сообщает Арменпресс, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Соглашение от 30 ноября 2016 г., подписанное в Москве, определяет цель, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки. Она предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе, сказано в пояснительной записке. Группировка включает в себя органы управления, войска вооруженных сил России и Армении и другие воинские формирования, которые развернуты в регионе во время возможной угрозы или для отражения агрессии в военное время.

Минобороны России и Минобороны Армении выступают уполномоченными органами по реализации данного соглашения и определяют состав группировки. В мирное время Вооруженные силы Армении осуществляют командование группировкой по согласованию с российской стороной.

Согласно документам, Объединенная группировка ставит перед собой следующие задачи: «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Республики Армения в границах региона и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы РФ и Республики Армения в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Республики Армения в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов РФ и Республики Армения, расположенных в регионе».

Соглашение определяет порядок создания объединенного командования, назначения командующего, а также его полномочия и подчиненность в мирное и военное время. Также верховные главнокомандующие двух стран принимают решение о развертывании и применении группировки.

15 марта президент России Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян высоко оценили создаваемую Объединенную группировку войск. Отмечалось, что Россия и Армения намерены укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как гаранта безопасности стран-участниц.