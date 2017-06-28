Шаги правительства Армении соответствуют стандартам международной борьбы с трафикингом: Госдеп США

Шаги правительства Армении полностью отвечают стандартам по борьбе с торговлей людьми. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в докладе «О торговле людьми 2017», опубликованном Госдепартаментом США.

«В течение отчетного периода правительство Армении продолжало прилагать серьезные и постоянные усилия, выявив больше жертв, приняв национальный план действий, а также создав и выделив средства на компенсационный фонд для жертв трафикинга», - говорится в докладе.

Согласно докладу, правительство Армении выявило 22 жертвы, по сравнению с девятью жертвами в 2015 году. Девятнадцать человек были подвергнуты принудительному труду и три - к сексуальной торговле.

В докладе говорится, что правительство усилило усилия по предотвращению торговли людьми. Правительство Армении в сотрудничестве со всеми крупными государственными учреждениями, НПО и международными организациями разработало и приняло национальный план действий на 2016-2018 годы. Полиция провела дискуссию в школах, а министерство диаспоры распространило информационные материалы.

Министерство образования совместно с министерством здравоохранения проводили кампании по повышению информированности учащихся и преподавателей. Министерство спорта и по делам молодежи профинансировало несколько кампаний по повышению информированности, направленных на уязвимые группы населения.

В части рекомендаций для Армении Госдепартамент США заявил, что необходимо работать с российскими властями для выявления жертв принудительного труда и привлечения к судебной ответственности за торговлю людьми. Также необходимо работать с НПО, чтобы найти способы выявления, оказания помощи и реинтеграции армян-жертв трафикинга в Турции.