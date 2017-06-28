Maserati показала 460-сильный GranTurismo

Марка Maserati представила в Нью-Йорке новую модель 2018 GranTurismo. Об этом в среду, 28 июня, сообщает Carscoops. Автомобиль будет доступен в двух версиях: Sport и MC. Обе модели получили измененные решетки радиатора, увеличенные воздухозаборники, а также модифицированный задний бампер.

GranTurismo оснащена 4,7-литровым двигателем V8, который может развивать мощность до 460 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 301 километр в час,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Машины оборудованы аудиосистемой Harman Kardon и информационно-развлекательной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Цены на модели пока не называются.