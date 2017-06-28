Расширяется армяно-российское сотрудничество в области ЧС

Министр ЧС Армении Давид Тоноян принял командующего 102-й российской военной базой, полковника Владимира Елканова и командующего объединенными ВС Армении и РФ генерал-майора Андраника Макаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере быстрого реагирования, а также устранения последствий природных катастроф и чрезвычайных происшествий.