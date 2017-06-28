Азербайджан потерял убитыми восемь военнослужащих: министр обороны Армении Виген Саргсян

По подтвержденным данным, Азербайджан потерял восемь военнослужащих за последние десять дней в результате ответных действий карабахской стороны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го июня сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

16-го и 17-го июня в результате грубого нарушения Азербайджаном режима прекращения огня на линии соприкосновения погибли четверо военнослужащих Армии обороны Арцаха.



По словам Саргсяна, неподтвержденных потерь в азербайджанской армии гораздо больше. Глава армянского оборонного ведомства подчеркнул, что по сведениям Минобороны пока никто из восьми убитых военнослужащих не похоронен, и в азербайджанской прессе о них нет никакой информации.

"Неподтвержденными являются случаи, когда мы знаем о результативном проведении карательной операции, есть визуальные данные, но нет соответствующих доказательств. По нашим данным ни один из погибших 8 военнослужащих не был захоронен. Данных об этих жертвах нет", - пояснил он.