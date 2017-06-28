Азербайджан является транзитным путем для траффикинга: Госдеп США

Госдеп США опубликоваал доклад по траффикингу на 2017-й год.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

В докладе приведены статистические и аналитическив данные, по которым страны разделены на соответствующие группы.

В первой категории – страны, где законодательство полностью приспособлено для борьбы с траффикингом.

Армения заняла место именно среди этих стран.

Азербайджан отнесен ко 2-й категории стран, где законодательство не приспособлено для борьбы с траффикингом, однако где были попытки бороться с этим злом.

В 3-ей группе - страны, где законодательство не приспособлено для борьбы с траффикингом и где не было попыток бороться с этим злом.

В докладе отмечено, что механизмы, применяемые властями Азербайджана, имеют множество несовершенств, что позволяет воспользоваться этим; кроме того, власти недостаточно сотрудничают с общественными организациями, не предоставляют на это достаточно средств и гинансов.

В докладе говорится и о коррупции в Азербайджане, в частности, о том, что здесь не публикуется информация об обвинениях в адрес высокопоставленных чиновников.

За последние 5 лет Азербайджан является источником и транзитным путем для траффикинга для всех категорий лиц. Мужчины и мальчики подвергаются трудовой эксплуатации в Турции, РФ, ОАЭ, а также на месте – в Азербайджане.

Женщины и дети подвергаются сексуальной эксплуатации и насилию в Турции, РФ, ОАЭ, Малайзии, а также на месте – в Азербайджане.

Кроме того, в докладе говорится, что в предыдущие годы в Азербайджане подвергались трудовой и сексуальной эксплуатации и насилию граждане Украины, Китая, РФ, Турции, Туркмении, Узбекистана и др.

В докладе говорится, что Азербайджан является транзитным путем для траффикинга из Цеентральной Аззии в сторону ОАЭ, Турции и Ирана.

Кроме того, дети в Азербайджане занимаются попрошайничеством, работают в чайных и кафе, их труд эксплуатируется в уличной торгговле.