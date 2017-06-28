Историю Земли уместили в короткий ролик

Австралийские и канадские геологи изучили динамику тектонических плит Земли в период от 1000 до 520 миллионов лет назад, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Gondwana Research. На основе составленных авторами карт поверхности планеты издание The Conversation смонтировало короткий ролик, демонстрирующий эволюцию тектоники Земли в указанный период.