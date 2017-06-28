Двусторонние встречи Ара Баблояна в Сеуле

Председатель НС РА А.Баблоян в ходе визита в Сеул в рамках второй встречи глав парламентов Евразийских стран, встретился с председателем Меджлиса ИРИ Али Ардеширом Лариджани, председателем Сената Чешской Республики Яном Хамачеком, председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко и председателем Комиссии национального развития и реформ ВСНП КНР Жень Пином. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям НС Армении.

На двусторонних встречах А.Баблоян обсудил сегодняшний уровень сотрудничества Армении с этими странами, перспективы развития и расширения взаимодействия. Подчеркнув роль парламентской дипломатии в развитии и углублении двусторонних отношений, спикер НС особо выделил необходимость активизации контактов с депутатскими группами дружбы и обмена опытом, что позволит, укрепляя существующие отношения, найти иные форматы сотрудничества.

Председатель НС обратился также к необходимости и важности поддерживать позиции друг друга в различных международных структурах, подчеркнув, что цивилизованные страны должны объединить усилия в установлении и сохранении мира, защите прав человека и развитии демократии в различных уголках планеты.

В ходе встреч Председатель НС РА пригласил своих коллег в Армению и получил приглашения посетить их страны.