В прошлом году, по сравнению с 2015, расходы администрации президента Армении снизились на 5%. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян.

«Эти сокращения обусловлены экономией на раде расходных статей. Благодаря этому, в 2016 году было сэкономлено и возвращено в бюджет 439 млн драмов», - сообщил руководитель администрации президента Армении Армен Геворгян.

В 2016 году администрации президента Армении было выделено из бюджета 4,7 млрд драмов, бюджет был выполнен на 90,72%. Администрация президента Армении осуществила 11 программ.