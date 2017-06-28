28 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на открытии стартовавшего в Степанакерте семинара "Проблемы и перспективы высшего образования". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства подчеркнул важность и востребованность организации столь представительного мероприятия по проблемам в сфере образования, отметив, что самым большим богатством страны является народ, его неиссякаемый интеллектуальный потенциал.Президент Саакян также подчеркнул, что сфера науки и образования является одной из действенных направлений укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора, в особенности на современном этапе глобализации, добавив, что как в деле осуществления других важнейших стратегических программ, так и в сфере образования Арцаху необходимо содействие Матери-Армении и Диаспоры.