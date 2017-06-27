Турция решила построить стену на границе с Арменией

После строительства стены на турецко-сирийской границе Турция решила построить подобную стену на границе с Арменией и Ираном. Как передает Арменпресс, об этом сообщат турецкие СМИ.

Турецкие власти решили построить стену на границе с Арменией в районе городов Ардаган, Карс и Игрэдир. Стена также будет оснащена новейшей системой пограничной безопасности, что обеспечит круглосуточный контроль за границей.

Слухи о строительстве стены на армяно-турецкой границе по разным поводам муссируются с начала текущего года. По утверждению турецкой стороны, стены строятся в рамках борьбы с терроризмом. В феврале «Арменпресс» сообщал о строительстве стены на турецко-сирийской границе.