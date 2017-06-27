Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 13 ДТП


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 июня, раскрыто 9. 
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 7 случаев кражи. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай мошенничества. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации