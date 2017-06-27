За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 13 ДТП

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 июня, раскрыто 9.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 7 случаев кражи.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.