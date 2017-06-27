Иран и ФРГ призвали к прямым переговорам для решения кризиса вокруг Катара

Берлин и Тегеран подчеркнули необходимость прямых переговоров для разрешения кризиса вокруг Катара. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с немецким коллегой.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль со своей стороны сказал, что Германия рассчитывает на прямые переговоры, отметив, что никто не заинтересован в эскалации ситуации.

"Позиция федерального правительства по разрешению кризиса в Катаре через диалог очень разумная. Мы разделяем ее… Все стороны должны участвовать в диалоге", — сказал Габриэль.

В свою очередь Зариф сообщил, что Иран поддерживает поиск политического решения конфликтов в регионе — будь то в Сирии, Ираке или в Йемене.

"Мы надеемся, что и другие страны, которые имеют влияние в регионе, используют возможность для достижения мирного решения и установления мира в регионе. Мы рассчитываем на Турцию и Россию в вопросе разрешения как минимум некоторых кризисов", — сказал Зариф.