Президент Армении провёл заседание Совета национальной безопасности

Президент Республики Армения, председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Серж Саргсян 27 июня созвал заседание СНБ, в рамках повестки которого были обсуждены вопросы, вытекающие из программы деятельности СНБ на 2017 год. На обсуждение членов Совета были представлены, в частности, проект Концепции управления природными ресурсами Республики Армения и состояние продовольственной безопасности в стране и вопросы его дальнейшего улучшения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, следующий вопрос повестки касался событий на Ближнем Востоке и их воздействия на армянские общины. Информацию по этому вопросу участникам заедания предоставил министр иностранных дел.

Члены Совета одобрили представленный министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном проект Концепции управления природными ресурсами Республики Армения. Разработка Концепции ориентирована на использование и охрану полезных ископаемых, земель, лесов, водных ресурсов, концептуальный пересмотр государственной политики в сфере обеспечения биоразнообразия и определения созвучных современным требованиям приоритетов.

Концепция формулирует цели деятельности в данной сфере, принципы и задачи государственного регулирования, а также направления совершенствования и актуализации системы управления природными ресурсами. Основная цель документа - формирование и развитие единой системы управления природными ресурсами с целью повышения уровня экологической безопасности в стране, обеспечения благоприятной и благополучной окружающей среды для удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и грядущих поколений биоразнообразием и природными ресурсами.

По итогам обсуждения концепции президент Республики поручил секретариату СНБ, исходя из прозвучавших на заседании предложений, в недельный срок доработать проект концепции и в установленном порядке представить на утверждение.

По следующему вопросу повестки - ситуации с продовольственной безопасностью в стране и проблемах её дальнейшего улучшения доложил министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян. На обсуждение членов Совета были представлены также доклады содокладчиков по данному вопросу - министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна.

По результатам обсуждения правительству поручено обеспечить должную реализацию Программы мероприятий на 2017-2021 годы, вытекающей из положений утверждённой распоряжением президента Республики Концепции обеспечения продовольственной безопасности Армении, при этом обращая особое внимание на резкое повышение уровня продовольственной безопасности и вопросы предоставления населению современных качественных услуг.

Поручено также предпринять меры для внедрения эффективных мер, направленных на предотвращение ущерба, наносимого сельскому хозяйству градом и природно-климатическими катастрофами, а также, учитывая международный опыт, в двухмесячный срок представить предложения для обсуждения методики определения состава, структуры и энергетической ценности минимальной продовольственной корзины и относительно целесообразности внесения изменений в Закон "О минимальной корзине жизнеобеспечения и минимальном бюджете жизнеобеспечения", принять меры также по активизации реализации программы внедрения системы страхования в сфере сельского хозяйства.

Заслушав информацию министра иностранных дел о событиях на Ближнем Востоке и их воздействии на армянские общины, президент подчеркнул, что для Армении, несомненно, главной причиной беспокойства являются многолюдные армянские общины и их культурно-образовательные центры, а также находящееся там религиозное и историческое наследие, имеющее для армянского народа священное значение.

После доклада министра президент поручил продолжать предпринимать меры по обеспечению жизнедеятельности наших соотечественников и их безопасности на Ближнем Востоке, удовлетворению нужд беженцев сирийских армян, сохранению армянского религиозного, историко-культурного наследия.

Поручено также продолжать работу со странами-партнерами и международными структурами для обеспечения бесперебойности оказания содействия сирийским армянам и быть готовыми отреагировать на возможные неблагоприятные развития, параллельно укрепляя и углубляя традиционные отношения Армении с арабскими странами.