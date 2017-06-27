ПАСЕ приняла резолюцию, которая может привести к отстранению Педро Аграмунта

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии в Страсбурге приняли резолюцию о принципе ответственности ее членов. Об этом свидетельствует прямая трансляция с заседаний сессии.

Документ направлен на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности, что в ближайшее время может привести к отставке главы ПАСЕ Педро Аграмунта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Резолюция была принята в рамках обсуждения доклада "Признание и реализация принципа ответственности в Парламентской ассамблее". Он был был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. Появление этого документа связано с тем, что в марте этого года глава ПАСЕ Педро Аграмунт совершил поездку в Сирию, что вызвало сильную критику в его адрес как внутри этой структуры, так и со стороны Европейского парламента. Однако требования о немедленной отставке политика натолкнулись на то, что регламент ПАСЕ не предполагает механизмов отставки с выборных должностей.