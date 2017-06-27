Число туристов из Индии и ОАЭ в процентном отношении утроилось

В госбюджете Армении на 2016 год на развитие туризма было выделено 185 млн 700 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении сообщил замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Эмиль Тарасян. «В отрасли отмечены качественный и количественный рост. За последние 5 лет туристический поток вырос на 9%, за прошлый год туристический поток вырос на 5.7%»,- сообщил замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Эмиль Тарасян.

По его словам, темпы роста сохраняются, однако правительство Армении установило новую планку – довести число туристов, посещающих Армению, до 3 млн. «Уже есть рост числа туристов из РФ, Грузии, Ирана, Украины, США. В процентном соотношении утроилось число туристов из Индии и ОАЭ. Для достижения показателя в 3 млн туристов надо провести 20 мероприятий. Наша цель – чтобы из этих 3 млн туристов армяне диаспоры составили 1.5 млн»,- сообщил замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Эмиль Тарасян.