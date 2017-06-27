Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру нового главы ФБР

Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Кристофера Рея, выдвинутого ранее на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

О назначении Рея американский лидер официально объявил 7 июня. Руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что Рей, в случае утверждения его кандидатуры Сенатом, станет "несгибаемым стражем закона",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша-младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding.