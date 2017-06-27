Арташес Гегамян: Александр Проханов, не оскорбляйте Льва Толстого

Итак, 25 июня 2017 года в Риме, в здании Итальянского Парламента открылась 24-я Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия (далее МАП). Основной вопрос повестки дня: «Христианское измерение глобального кризиса и пути его преодоления». Не скрою, что первый день работы Генеральной Ассамблеи породил во мне, казалось бы, противоречивые чувства. С одной стороны – это чувство тревоги и глубокой озабоченности за состояние судеб мира, потрясаемого небывалыми доселе атаками террористов, особенно в странах Европы, непрекращающаяся война в Сирии и Ираке, объявленная ИГИЛ. С другой стороны – это чувство надежды, связанной с осознанием христианскими парламентариями острой необходимости объединения своих усилий в борьбе с этим вселенским злом.

Выступивши е на Генассамблее представители Вселенского Патриарха Варфоломея, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Президента Панафриканского парламента, спикер Парламента Республики Мозамбик, депутаты Европарламента и парламентарии европейских стран были едины во мнении: без объединения усилий всех людей доброй воли, парламентов их стран против подстрекательства к войне, терроризма трудно надеяться на победу и искоренение этого чрезвычайно опасного, смертельного недуга, охватившего многие страны мира, практически все континенты. Своими этими мыслями мне не терпелось поделиться с коллегами по Национальному Собранию РА и гражданами Армении, которые ежедневно сталкиваются с самым циничными проявлением международного терроризма. Причем не только на линии разграничения нагорно-карабахского и азербайджанского противостояния, но и по периметру армяно-азербайджанской государственной границы, когда от пуль террористов-снайперов, окопавшихся в вооруженных силах Азербайджана, гибнут армянские солдаты и жители приграничных сел.

Да, я не оговорился, когда сказал о проявлениях международного терроризма, так как уже доподлинно известно, что после успешных действий военно-космических сил России, сирийских правительственных вооруженных сил, международной коалиции сотни террористов азербайджанской национальности дезертировали из ИГИЛ в Азербайджан, а далее в спешном порядке были переброшены на Карабахский фронт. Сколь бы руководство Азербайджана ни пыталось утаить эти реалии, все равно факты всплывают на поверхность. После каждой диверсии, предпринятой азербайджанскими боевиками-террористами, вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики предпринимают акты возмездия, в результате которых уничтожаются зачинщики кровопролитных провокаций.

Об их гибели военное руководство Азербайджана старательно умалчивает, потому что большинство из покаранных террористов не призывались в вооруженные силы Азербайджана через военные комиссариаты. Иначе и быть не могло, так как, справедливости ради отметим, что призыв в ИГИЛ пока еще в Азербайджане не осуществляется через официальные каналы. Так вот, будучи под впечатлением выступлений первого дня Генеральной Ассамблеи МАП, невольно совершенно по иному смотришь на истоки возникновения терроризма, более тщательно стараешься разобраться в причинах его возникновения, в идеологических мотивах. Хотя, какие могут быть идеологические мотивы у откровенных убийц и их идейных вдохновителей. В свете вышесказанного не могло не броситься в глаза широкое освещение в азербайджанских СМИ посещения этой страны «одним из идеологов современной России, известным писателем и политиком Александром Прохановым». По утверждению haqqin.az «во время своего пребывания в Баку А.Проханов выступил с серией сенсационных заявлений».

Так, какие же сенсационные заявления сделал А.Проханов в Азербайджане. На страницах этого же издания 26 июня 2017 г. появилась статья под заглавием: Александр Проханов: «Почему Азербайджан не отвоевывает свои земли?!» Чтобы показать подстрекательский и провокационный характер высказываний «идеолога современной России» Проханова, приведу отдельные выдержки из его приснопамятных высказываний. «Помню там, на горе, санаторий... Как же вы потеряли Шуши? Это же была неприступная крепость!» Или же другой пассаж из очередного опуса «идеолога»: «И на президента И.Алиева, и на меня очень тяжелое впечатление произвело закрытие в России Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Я не понимаю, почему это произошло. Нет объяснений этому и в Азербайджане. То есть получается какая-то злая воля. Формально речь идет о каком-то несоответствии документов. Но это чепуха. Неужели армяне так сильны, что могли торпедировать путинские представления о наших странах».

Высказывая свое недоумение о «потере Шуши» А.Проханов откровенно подстрекая к началу военных действий, развивает свою мысль дальше: «Эта проблема (Нагорно-Карабахский конфликт – А.Г.) могла быть решена в апреле (2016 г.), когда ваши войска перешли в наступление и стали возвращать территории. Азербайджан мог вернуть Карабах. Но потом они остановились, благодаря «как говорят вмешательству Москвы. И ситуация осталась нерешенной. В том виде, в котором она сейчас существует, на мой взгляд, будет решаться очень долго. Подчеркну: это если военное вмешательство исключено. Кстати, азербайджанская армия – мощная, энергичная, она обрела боевой дух. Но мирные процедуры будут очень долгосрочными».

Куда это так спешит А.Проханов, намереваясь разжечь новую бойню на Южном Кавказе – это тема другого анализа. Здесь же скажем, в чем причина столь неуважительного отношения А.Проханова к своей собственной стране, к его политическому руководству. Ведь вдумайтесь в то, о чем он говорит, тем более на фоне официального заявления, сделанного 16 июня 2016 г. по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт Петербурге. В заявлении президенты Армении и Азербайджана подтвердили достигнутые 20 мая 2016 г. договоренности в Вене, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. В частности, договорились увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. Стороны также выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения. «Главы государств констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании», – говорится в заявлении. Дальше-больше. На пресс-конференции в Москве 17 января 2017 г. шеф-корреспондент российского бюро азербайджанского канала «Лидер-ТВ» Анар Гасанов задал министру иностранных дел Сергею Лаврову вопрос о том, какова будет позиция Москвы «в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. В ответ на поставленный ребром вопрос глава внешнеполитического ведомства России заявил, что этот вопрос уже не является «темой внутренних дел Азербайджана». То есть С.Лавров признал, что в случае начала Азербайджаном силовой операции в Карабахе, соседние страны будут воспринимать ее как военную операцию, но не контртеррористическую. Поскольку контртеррористические операции проводятся армейскими силами и являются вопросом не внутренней, а международной политики. С вовлечением не только двух конфликтующих стран, но и мирового сообщества. «Проведение каких-либо силовых операций не является внутренним делом Азербайджана», – заявил глава МИД России Сергей Лавров. Поэтому «идеологу» прежде чем выдавать свои перлы проазербайджанского ура-патриота, не помешало бы поразмыслить над этими словами министра иностранных дел России. Что же касается его пассажа – «неужели армяне так сильны, что могли торпедировать путинские представления о наших странах» это – прямое обвинение Министерства юстиции РФ и Верховного Суда РФ в политической коррупции. Да, да, я не оговорился для самневающихся отмечу предысторию вопроса закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса. Так, 15 мая 2017 года Верховный Суд России удовлетворил ходатайство Министерства юстиции РФ с требованием ликвидировать Всероссийский азербайджанский конгресс. Как заявил в зале суда представитель Министерства юстиции РФ, поводом для ликвидации стали «существенные нарушения» со стороны организации, выявленные в ходе проверки. Он также передал, что Минюст неоднократно выносил предупреждения ВАК-у, обязывающие устранить нарушения, однако, «требования игнорировались».

По удивительному совпадению посещению А.Прохановым Азербайджана предшествовали воинственные заявления Ильхама Алиева. Так, 23 июня т.г. на церемонии открытия в Ширване завода по производству боевых частей к гранатомету И.Алиев заявил: « Самая большая часть затрат бюджета приходится на военные нужды, что естественно. Потому что мы живем в состоянии войны... Апрельские бои – это наша славная победа, наш большой успех. Это еще раз показывает, что азербайджанская армия сегодня находится в ряду сильных». Я не склонен А.Проханова уличить в плагиате в вопросе оценок азербайджанской армии, однако, напомню, что в итоге апрельской (2016 г) войны потери азербайджанских вооруженных сил по оценкам военных экспертов в 5-7 раз превосходили потери вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики. В этом же выступлении И.Алиев заявил: «... азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией», к чему призывает и сам А.Проханов.

Конечно же к вояжу «идеолога современной России» можно было бы отнестись как к очередному, мягко выражаясь, неоправданному шагу потомка добропорядочных молокан, высланных в начале XX веке из Тамбовщины в село Ивановка Азербайджана, если бы не одно возмутительное сравнение А.Проханова.

Так, 26 июня т.г. А.Проханов встретился с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Отмечу, что его умилительные высказывания о чете Алиевых, это дело сугубо личное и относиться к этому следует с пониманием. Дело вкуса. Но когда после выражения восторгов типа «Те эмоции, та душевность, которые я испытал вчера во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым, она повторилась сегодня в резиденции госпожи Алиевой (впрямь сюжет из «Тысячи одной ночи»), А.Проханов кощунственно заявляет: «И если во время встречи господин президент мыслил в категориях геополитики, военной стратегии и соперничества, как и подобает президенту страны, находящейся в состоянии войны, то его супруга говорила о гуманности, может быть от части, как Лев Толстой». Что это? Абсолютное незнание философских мыслей классика мировой литературы или же полное ослепление от выявленных к его космогонической персоне султанских почестей. Суть важна: Александр Проханов, не оскорбляйте Льва Николаевича Толстого.

Рим-Ереван, 27 июня 2017 г.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА, руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, Сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, председатель партии «Национальное Единение»