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Президент Армении направил поздравительное послание президенту Хорватии


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Республики Хорватия Колинде Грабар-Китарович по случаю Дня государственности Республики Хорватия и 26-ой годовщины провозглашения независимости. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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