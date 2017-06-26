Жертвами проливных дождей в Китае стали 28 человек

Проливные дожди, продолжающиеся в центральных и восточных провинциях Китая, привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство гражданской администрации КНР.

По данным властей, осадки не прекращаются с 22 июня в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и городе центрального подчинения Чунцин. В ряде районов произошли наводнения и оползни, разрушены свыше 6,5 тысячи домов, еще 60 тысяч зданий повреждены,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ущерб нанесен более чем 7,3 миллиона человек. Свыше 504 тысяч человек эвакуированы в безопасные места, 186 тысяч жителей затронутых стихией провинций нуждаются в экстренной помощи.

Материальный ущерб оценивается в 9,4 миллиарда юаней (1,3 миллиарда долларов).