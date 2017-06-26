Председатель НС Армении Ара Баблоян встретился с председателем Мажилиса Казахстана

25 июня Председатель НС А.Баблоян встретился в Сеуле с председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматуллиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

А.Баблоян отметил, что рад встрече с председателем Мажилиса в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном.

Председатель НС высоко оценил соразмерное развитие армяно-казахских отношений в различных сферах и выразил готовность содействовать также более тесным межпарламентским связям Армения – Казахстан, подчеркнув роль парламентских групп дружбы.

Спикер НС отметил высокий уровень политического диалога между РА и Казахстаном и значение двусторонних визитов в развитии отношений.

А.Баблоян в этом русле пожелал успехов международной специализированной выставке “Астана экспо-2017”, на открытии которой присутствовал Президент РА С.Саргсян.

Председатель НС РА поздравил Казахстан со статусом непостоянного члена Совбеза ООН и выразил надежду, что обе страны продолжат конструктивное сотрудничество как в ООН, так и в различных международных и региональных структурах.

Обратившись к НК-конфликту, А.Баблоян отметил, что ожидает взвешенного и сдержанного подхода казахской стороны к вопросу – созвучно позиции МГ ОБСЕ.

Спикер НС пригласил Н.Нигматуллина в Армению.

Председатель Мажилиса Казахстана поздравил А.Баблояна с избранием на пост спикера НС РА и отметил, что парламентское сотрудничество между Арменией и Казахстаном находится на высоком уровне. Г-н Нигматуллин заметил, что ощущается необходимость активизации сотрудничества также в культурной, экономической и образовательной сферах – для этого есть все предпосылки.

Спикер Мажилиса отметил, что вследствие произошедших в последнее время в Казахстане конституционных изменений у обеих стран очевидны общности в сфере управления. Г-н Нигматуллин подчеркнул, что после конституционных реформ в Казахстане возникла необходимость гармонизации законов с новой конституцией – в этом вопросе благодаря армяно-казахскому сотрудничеству возможен обмен опытом, пользуясь проводимыми законодательными изменениями в Армении.

Глава Мажилиса пригласил Председателя НС РА в Казахстан.