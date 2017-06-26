Председатель НС Армении Ара Баблоян встретился с президентом Агентства международного сотрудничества Кореи

26 июня делегация НС РА во главе с А.Баблояном встретилась с президентом Агентства международного сотрудничества Кореи (KOICA ) Сунго Чо. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи, подчеркнув важность миссии агентства, значение реализуемых программ, спикер НС отметил:

“Мы высоко ценим важные программы содействия, претворенные в жизнь Вашей агентством в Армении. Все осуществленные программы выделяются своей эффективностью и значимостью для нашей страны”.

А.Баблоян обратился к программе технического обновления НС в 2010-2012 гг., в результате которой зал заседаний парламента РА оснащен современной техникой. С целью еще большей активизации сотрудничества с агентством председатель парламента предложил обсудить возможность открытия в Армении офиса KOICA .

Президент агентства Сунго Чо отметил нынешний высокий уровень сотрудничества Корея – Армения и необходимость его углубления.

Стороны договорились продвигать работу по второму этапу корейской программы содействия Национальному Собранию, в результате которой можно будет обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя парламентом после конституционных реформ в Армении, сделать более эффективным процесс парламентского контроля.