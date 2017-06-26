Внешний долг Армении равен 4.3 млрд долларов
По уточненным данным за 2016 год, госдолг Армении равен 5.9 млрд долларов. Армянский парламент приступил в понедельник к обсуждениям по выполнению госбюджета за 2016 год. В течение недели парламентарии обсудят выполнение запланированных госбюджетом показателей, их продуктивность и полученный результат по всем сферам деятельности правительства. Как передает «Арменпресс», по вопросам госдолга на обсуждениях выступил министр финансов Армении Вардан Арамян.
«Из 5.9 млрд долларов 5.4 млрд долларов – долг правительства; 505 млн долларов – долг ЦБ Армении»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.
Внешний долг Армении равен 4.3 млрд долларов, внутренний – 1 млрд 137 млн долларов .
«Выданные под обеспечение кредиты, в основном, из средств ЦБ Армении, равны 146 млн долларов»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.
По его словам, по сравнению с предыдущим и 2014 годами номинальный долг Армении не вырос, однако, поскольку примерно на 17% девальвировала национальная валюта, госдолг вырос, даже в условиях, когда номинальный долг уменьшился.«В 2015-2016 годах у нас имеется рост госдолга. В 2015-2016 годах мы взяли в долг 510 млн долларов – почти столько, насколько упали трансферты. Если бы мы не взяли этот долг, у нас не только упали бы темпы экономического роста, но и были бы давления на валютном рынке»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.