По уточненным данным за 2016 год, госдолг Армении равен 5.9 млрд долларов. Армянский парламент приступил в понедельник к обсуждениям по выполнению госбюджета за 2016 год. В течение недели парламентарии обсудят выполнение запланированных госбюджетом показателей, их продуктивность и полученный результат по всем сферам деятельности правительства. Как передает «Арменпресс», по вопросам госдолга на обсуждениях выступил министр финансов Армении Вардан Арамян.

«Из 5.9 млрд долларов 5.4 млрд долларов – долг правительства; 505 млн долларов – долг ЦБ Армении»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

Внешний долг Армении равен 4.3 млрд долларов, внутренний – 1 млрд 137 млн долларов .

«Выданные под обеспечение кредиты, в основном, из средств ЦБ Армении, равны 146 млн долларов»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, по сравнению с предыдущим и 2014 годами номинальный долг Армении не вырос, однако, поскольку примерно на 17% девальвировала национальная валюта, госдолг вырос, даже в условиях, когда номинальный долг уменьшился.

сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.